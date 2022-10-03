هذا ما يمكن أن يخبرك به صفار البيض حول صحة الدجاج

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يستمتع معظمنا بتناول البيض. يمكنك إعداده بطرق مختلفة كما أن له قيمة غذائية جيدة. لكن يبدو البيض في اغلب الأحيان مختلفا غير متشابه اذ يحتوي البعض على صفار برتقالي داكن بينما يحتوي البعض الاخر على صفار أخف بكثير من ناحية اللون. تساءلنا ماذا يمكن أن يعني هذا -هل يمكن ان يدل صفار البيض عن القيمة الغذائية للبيض او عن الحالة الصحية للدجاج؟

بعض الأبحاث العلمية اهتمت بهذه الظاهرة.

صفار البيض

من المتداول ان لون وشكل صفار البيضة يمكن أن يلمح عن صحة الدجاجة التي أنتجته. الفكرة العامة هي أنه كلما كان صفار البيض أغمق وأكثر ثباتًا كلما كانت الدجاجة المعنية اسعد والمقصود بذلك انها تجول بحرية وتتمتع بنظام غذائي غني ومتنوع. من ناحية أخرى، يقال إن صفار البيض الأخف يدل على حياة غير صحية للدجاج. هذه المعلومات اعتبرت كحقيقة مسلمة لفترة طويلة، لكن اتضح أنها غير صحيحة على الإطلاق. وهو ما يفتح المجال للسؤال: ما الذي يسبب الاختلاف في لون صفار البيض وماذا يعني ذلك؟

المعلومة الوحيدة الاكيدة الى حد الآن هو أن صفار البيض له ألوان مختلفة؛ يمكن أن تتراوح من البرتقالي الداكن إلى الأصفر الفاتح. ولكن ماذا يعني هذا؟! على ما يبدو، فهو لا يدل عن صحة أو نمط حياة الدجاج، أو عن مدى صحة الصفار وقيمته للشخص الذي يتناوله وانما كل ما يمكن ان يلمح له هو ما يأكله الدجاج قبل وضع البيض. إذا كان الطعام الذي يتناوله الدجاج يحتوي على الكثير من القمح، فإن صفار البيض سيكون أصفر. وإذا كان النظام الغذائي للدجاج أكثر توازنا، محتويا على الذرة والبرسيم، على سبيل المثال، سيكون صفار البيض أكثر قتامة ويرجع ذلك إلى الكاروتين الموجود في الذرة والبرسيم.

العواقب

كل هذا ليس له أي تأثير على القيمة الغذائية أو طعم البيضة. يحتوي صفار البيض على فيتامينات A و D و E و K بغض النظر عن لونها كما ان لجميعها نفس المذاق. بالإضافة إلى ذلك، في حين اننا نفضل شراء البيض العضوي الا اننا نجهل أن الظروف المعيشية للدجاج ليس لها تأثير على مدى صحة البيض.