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دعوات للحشد في الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء

دعوات للحشد في الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أطلقت فعاليات مقدسية دعوات لجماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

العالم-فلسطين

وحذرت الدعوات من أن عصابات المستوطنين تتحضر لاقتحام واسع للمسجد الأقصى للاحتفال بما يسمى "عيد الغفران" في الرابع والخامس من أكتوبر الجاري.

وأكدت أن أوان النفير قد حان للدفاع عن الأقصى، ورد مخططات المستوطنين بنفخ البوق وإدخال القرابين للمسجد المبارك.

واقتحم أكثر من 200 مستوطن والعشرات من جنود الاحتلال اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت ساحات المسجد يوم أمس انتهاكاً جديداً من مستوطنة متطرفة، بالرقص والغناء أمام قبة الصخرة، في مشهد استفزازي واعتداء صارخ.

وبالتزامن مع انتهاك المستوطنة لحرمة المسجد، قام عضو كنيست الاحتلال "سمحا روتمان" بنفخ البوق عند السور الشرقي للمسجد الأقصى.

ومؤخراً تعمد المستوطنون النفخ بالبوق في مقبرة باب الرحمة عدة مرات، ونشرت إعلانات تدعو أنصارها إلى اصطحاب الأبواق والنفخ فيها بشكل جماعي في المسجد الأقصى خلال رأس السنة العبري.

وتتطلع الجماعات الاستيطانية لنفخ البوق بشكل علني في باحات الأقصى، بعد إطلاقه عبر الهاتف في الساحة الشرقية من المسجد.

وخلال شهر سبتمبر الماضي اقتحم نحو 4821 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، وكانت ذروة الاقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت رأس السنة العبرية.

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دعوات للحشد في الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء

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