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من الرابح الاكبر من اتفاق ترسيم الحدود البحرية والخطر الاول لتل ابيب؟

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

اتفاق الترسيم بين لبنان والكيان الاسرائيلي تصدر الخبر الاول على الشاشات العبرية كما هي عناوين الصحافة.

خاص بالعالم

اعتراف واضح لخبراء ومحللين بان لبنان ومقاومته هما الرابح الاكبر من الاتفاق وانه هزيمة للاسرائيليين.

من جهة اخرى، صوّب الاعلام الاسرائيلي على الاوضاع الداخلية في ايران معترفاً بانه عمل على استغلال الاحداث وتحريفها عن الحقيقة في محاولة لاضعاف ايران، وان هذا البلد يبقى الهاجس الاكبر ومصدر الخطر الاول لتل ابيب.

اذن السيد حسن نصرالله هو الرابح من الاتفاق على ترسيم الحدود مع لبنان، فهو الان يستطيع القول بان سلاح المقاومة الذي هدد به الكيان الاسرائيلي هو الذي جلب الاتفاق للبنانيين. هذا الكلام ليس لنا، بل للقناة الثانية عشرة العبرية.

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية"، مع ضيف الحلقة: النائب الاسبق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور.

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