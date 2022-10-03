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ماذا يعني اقرار العدو بان اتفاق ترسيم الحدود انصب لمصلحة المقاومة اللبنانية؟

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

اشاد النائب الاسبق في البرلمان اللبناني د. نزيه منصور، بالمقاومة اللبنانية التي استطاعت خلال اقل شهرين من التفاوض مع العدو من التوصل الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بعد مخاض استمر 12 عاماً من التفاوض لم تستطع فيه الحكومة اللبنانية من ان تتوصل حتى الى مسودة للتفاوض مع الكيان.

خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": انه الحكومة اللبنانية استطاعت خلال اقل من شهرين الى اتفاق مع الكيان الاسرائيلي بمجرد ان اعلن سيد المقاومة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، من انه يقف خلف الحكومة اللبنانية عندما تحدد حدود لبنان البحرية فانه على استعداد بالزام العدو وألا يسمح له بان يسحب مليمتراً من الحقول الغازية او النفطية.

واعتبر منصور ان موقف السيد نصرالله هذه كانت رسالة للعدو لم تصل الى مرحلة التهيئة، فمرحلة التهيئة كانت عندما اُرسلت عملياً اربع طائرات مسيرة، شعر العدو ان الامور اكثر من جدية وان كلام السيد نصرالله لا يمكن ان يكون مجرد كلاماً تهويلياً.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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