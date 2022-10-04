الضفة على صفيح ساخن على وقع إنذارات ساخنة ومواجهات عنيفة

العالم - فلسطين

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أمس الإثنين، أطلاق النار على قوة تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من قرية بيتا في نابلس، واندلعت مواجهات في بلدة العيساوية مع شرطة العدو والشبان الفلسطينيين.

كما هاجم مستوطنون سيارات الفلسطينيين عل حاجز حوارة وبحماية جيش العدو وسط دعوات أطلقها المستوطنون بالتجمع الساعة السادسة والنصف صباحًا من اليوم الثلاثاء لإغلاق مدخل نابلس (حاجز حواره)، لإقامة "طقوس الفجر التلمودية" لجميع المستوطنات بحضور حاخامات المستوطنات ورؤساء مجالسها، والتي تأتي احتجاجًا على العمليات التي نفذها مسلحون فلسطينيون ضد جيش العدو ومستوطنيه خلال الأيام الماضية، حيث أصيب صباح الأحد سائق لحافلة مستوطنين في ظهره بعد إطلاق النار عليه عند بلدة "بيت فوريك"، وفي ذات المكان أصيب جندي للعدو في ساقه بعد إطلاق النار على تظاهرة للمستوطنين في مقدمتها "يوسي داغان" رئيس مجلس "هشمرون" الاستيطاني.

في غضون ذلك، اقتحم عشرات الآلاف من المستوطنين ساحة حائط البراق لإقامة ما يطلق عليه "طقوس التسامح الأخيرة" التلمودية ومن المتوقع أن يستمر عشرات الآلاف من المستوطنين بالقدوم خلال وبعد يوم "كيبور" لاقتحام المسجد الأقصى.

وأعلنت شرطة العدو عن نشر مئات من عناصرها في شوارع القدس وفي المدن المختلطة في الداخل المحتل تحسبًا لوقوع احتجاجات فلسطينية حول اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين أو وقوع مواجهات مع المستوطنين اليهود في البلدات والمدن المختلطة.