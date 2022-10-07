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مسابقة لبناء أطول برج بشري في إسبانيا

مسابقة لبناء أطول برج بشري في إسبانيا
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، أقامت مدينة تاراجونا الإسبانية مسابقة الهرم البشري الشهيرة، حيث تحاول الفرق بناء أبراج بأجسام الأشخاص المشاركين تصل إلى 10 مستويات للحصول على لقب أفضل "قلاع".

العالم - منوعات

وعادة ما يقام هذا الحدث الشعبي كل عامين في ساحة مصارعة الثيران السابقة في المدينة المتوسطية.

وكان الفائزون هذا العام رياضيين من فيلافرانكا، وهي مدينة تشتهر بأهراماتها البشرية، حسبما ذكرت صحيفة دياريو دي تاراجونا.

وهذه العادة لها تقليد طويل في كتالونيا ، في شمال شرق إسبانيا ، حيث تعد الأبراج البشرية جزءا من العديد من معارض المدينة. كما منحتها اليونسكو وضع التراث الثقافي غير المادي.

وفي حين أن الأبراج تنهار في بعض الأحيان ، فإنه نادرا ما يصاب المشاركون. وعلى مدى تاريخها الممتد على مدار 200 عام، لم يشهد هذا التقليد سوى ما مجموعه خمسة قتلى، وفقا لتقارير إعلامية إسبانية.

ويتم تخصيص جزء كبير من التدريب لتجنب انهيار الهرم البشري، كما يتم تدريب أولئك الموجودين في القاعدة على التقاط الآخرين.

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