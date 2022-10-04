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منذ 200 عام؛ اول اتفاق، لمصلحة طرف غير 'اسرائيل'

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث بالشؤون الدولية والاقليمية د. محسن صالح ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي أول اتفاق في المنطقة يعقد لمصلحة طرف غير "اسرائيل".

العالم - خاص بالعالم

وقال د. صالح في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان حزب الله استطاع ان يرمي الكرة في ملعب الخلافات التي ما اعتدنا يوماً عليها، حيث كانت كل الاتفاقات الصهيونية مع دول الطوق وخاصة مصر والاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية والتطبيع كلهم في نفس السياق.

وأضاف ان هناك خلافاً عميقاً بين حكومة لابيد وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو فهو يقول ان لابيد خضع لإملاءات السيد حسن نصرالله وهذا أمر يجب النظر بالمعنی الاستراتيجي فالكيان الاسرائيلي بدأ يذعن لحركة المقاومة.

وأكد انه منذ 200 عام لم يكن للعرب والمسلمين هذه القوة من فرض الارادة وتحصيل الحقوق والعقاب العادل في مواجهة عدو لطال ما تعود ان يملي شروطه علی الدول العربية والدول الاسلامية وحتی علی دول العالم لاسيما الكونغرس الاميركي.

وأوضح ان المرحلة الحالية مفصلية واستراتيجية ولاتبتعد كثيراً عن الصراع الاقليمي والصراع الدولي حيث ان الناتو والولايات المتحدة والكيان الصهيوني وادواتهم في حالة تراجع وقوة محور المقاومة والقوی الاخری كالصين وروسيا والجمهورية الاسلامية تنتصر بشكل متدرج بحيث العالم الذي سيصبح متعدد الاقطاب يشهد تنازل اميركي فيما يتعلق بلبنان فهاهي تقول اهلاً وسهلاً بلبنان وليستخرج الغاز وأصبحوا هم يتحدثون مع شركات كتوتال وشركات اخری ويطمئنون لبنان اننا سنحافظ علی حقوقهم ويروی البعض ان الاسرائيلين قالوا للمبعوث الاميركي أموس هوكستين ان هذا، سيكون انتصاراً لحزب الله فأجابهم وان یكن! وهذه أول مرة يعترف الاميركي بانتصار لحزب الله.

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