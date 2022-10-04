الشيخ عیسی قاسم: الحكومة البحرينية تقود الشعب إلى طريق العبودية

العالم - البحرين

وكتب الشيخ قاسم في تغريدة له على "تويتر". قائلاً: "الحكومة تقود كل مواطن وممثل إلى طريق العبودية فهل من يحذر، ويتقي الله في مصير الوطن وناسه؟".

وكان الشيخ قاسم قد أكد في وقت سابق في رسالة موجهة إلى شعب وشباب البحرين أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في هذا البلد هي في مصلحة وأمنيات الظالمين وضد مصالح الشعب.

وقال: إن "كل ذلك لا يقرّه عقل ولا دين ولا سيرة عقلائيَّة".. مشددا على أن البديل هو الإنكار على تفريغ الانتخابات من أي محتوى مجد للشعب وجعلها أداة لتركيز الانفرادية.

الجدير ذكره أن الانتخابات النيابية في البحرين، ستجري خلال أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق صرح نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ “حسين الديهي”، تعليقاً على الانتخابات البحرينية، بأن "ما يجري اليوم في البحرين من تدهور على كافة المستويات يعكس واقع البلاد السيء، وما يقوم به النظام هو محاولة لتلميع هذا الواقع عبر الانتخابات، وواقع البحرين لا يبشر بخير، والانتخابات مجرد بهرجة إعلامية ولا مرشحين يمثلون النخب السياسية الوازنة، حيث إن 99 في المائة من الشعب مقاطع -ليبراليين وإسلاميين- بسبب التجارب الفاشلة التي خاضها البرلمان البصّام".