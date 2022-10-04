مغردون.. لبنان يحقق انتصارا ساحقا على الاحتلال الإسرائيلي

العالم - نبض السوشيال

في يوم الاثنين الـ 3 من تشرين الاول/اكتوبر سجل حدث تاريخي في مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي، اجتماع رئاسي ثلاثي في في قصر بعبدا ببيروت ضم الرؤساء ميشال عون، ونبيه بري ونجيب ميقاتي للتباحث قبل اعطاء جواب موحد على مقترح المبعوث الامريكي عاموس هوكشتاين.

الرؤساء الثلاثة في لبنان قاموا بتمحيص المقترح وسقفه الاتي: وحدة الموقف، مصلحة لبنان، والحذر الحذر من الصهاينة وعرابهم الاكبر واشنطن من مكر متلازم مع اداء من اعتاد ان تكون يده هي العليا بأي تفاوض بخلاف ما جرى ويجري حالياً..

وحدة الموقف التي استندت الى قوة المقاومة انتجت انتصاراً ستتضح ملامحه اكثر قريباً.. ولو قدر لجدران قصر بعبدا ان تستذكر المطولات عن اهمية الاستراتيجية الدفاعية عندما كان بعض الداخل يتفنن باستهداف سلاح المقاومة.. لما كان من تجل.. اوضح مما حصل اليوم بقضية الترسيم وحقوق لبنان..

الكيان الاسرائيلي اعترف ان المقاومة استطاعت ان تتفوق عليه في الموضوع البحري وهو الذي يملك ما يملك من ترسانات في المياه والسماء وعلى الارض هو تفوق بطعم الرضوخ لمعادلات ارساها لبنان متكئا على مفهوم ان قوة الوطن في قوته وليست ضعفه، ولعل هذه القوة هي قوة الحق المستند الى وحدة بين اللبنانيين تمكنت ان تحقق انجازا دبلوماسيا يعد واحدا من الانتصارات التي سجلها هذا الوطن الصغير على العدو الصهيوني لتتحول نتائج مفاوضات الترسيم الى طريق واضح استطاع ان يعبره البلد في مواجهة اشرس عدو واكثر الوسطاء انحيازا في العالم.

يعلم الجميع رسميون ومواطنون ان قوة البلد في مقاومته وان قبول الاسرائيلي بما طلبته الحكومة اللبنانية ما كان ليتم لولا هذه المقاومة ومن خلفه صواريخ ومسيرات وان كان العنوان العام ثلاثية المقاومة والجيش والشعب هو ارتكاز وطني لابد ان يستمع الى صداه جيدا كل من في قلبه مرض.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكدوا ان الاحتلال الاسرائيلي أقر علانيةً ان مفاوضات ترسم الحدود جرت تحت تهديدات المقاومة والتي نجحت في تغيير معادلة المفاوضات لمصلحة لبنان من خلال صواريخها ومسيرات وخطابات امينها العام.

وكتبت "suhahznsrla"في تغريدة على حسابها الخاص "عاب مجدك بالمذلة والهزائم.. رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض استقال لمعارضته ( اتفاق #الذل_الاسرائيلي مع لبنان) #ترسيم_الحدود_البحرية #المقاومة_حصن_لبنان".

بدوره قال الاعلامي اللبناني سهيل دياب في تغريدته "مختصر الحكاية بإقرار العدو وسائل إعلام العدو : "إسرائيل" تصلبت خلال المفاوضات مع لبنان إلى أن جاءت تهديدات نصر الله فتراجعت #ترسيم_الحدود_البحرية".

وفي تغريدة ثانية كتب الاعلامي "سهيل دياب" "في لبنان من يُنكر حقداً وعمالةً وارتهانا وارتزاقاً دور المقاومة الحاسم في عملية #ترسيم_الحدود_البحرية والجانب المعني العدو الاسرائيلي يُقرعلانيةً بمسؤوليه وإعلامه ان الاتفاق إذا تم فهو تحت ضغط وتهديدات المقاومة رغم إظهارنا خاضعين لشروط السيد نصرالله….".

وغردت Nada Andraos Aziz على حسابها الخاص قائلة "أي صفة تنطبق على أولئك الممتعضين من اقتراب لبنان من الخطوات الاخيرة من ابرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لانهم فقط لا يريدون أن يتحقق أي انجاز رئاسي؟ مصلحة الوطن قبل أو مصالحهم الشخصية؟ وين الوطنية بالرهان لاخر لحظة على افشال الاتفاق؟" #ترسيم_الحدود_البحرية #لبنان



ونشر حساب mortada_rosa الصورة التي وثقت تسليم السفيرة الامريكية في لبنان مقترحات مفاوضات الترسيم للرئيس اللبناني وعلق عليها بالقول "ما بعرف شو في بالصورة بس اتأملها بحس بالفخر مين مثلي.. كيف هي عم تعطيها لا الرئيس وهو يا جبل ما يهزك ريح.. من الأول هيك ما بتحلوا الا بالرص #ترسيم_الحدود_البحرية".

وكتب "المستشار قاسم حدرج" في تغريته التي نشرها على حسابه الخاص "كاريكاتير صحيفة #إسرائيل اليوم يوضح مدى الخيبة التي اصابت الصهاينة من خضوع قيادتهم لتهديدات السيد نصرالله بحيث حقق لبنان كل مطالبه . ذات الخيبة نراها على وجه الكثير من اللبنانيين ونسمعها على السنتهم التي تعبر عن حزن شديد لدرجة انك تشعر بأنهم عبريون أب عن جد. #ترسيم_الحدود_البحرية".

ورأى "حسن " في تغريدة على حسابه الخاص انه "ما حدا عندو شك انو الترسيم صار بفضل قوة المقاومة ، بس كمان الانصاف شي حلو : الرئيس عون صمد وما تنازل عن حقوق لبنان وحارب لأخر لحظة واستفاد من قوة الردع لدى المقاومة لنحصل على كامل حقوقنا ..

وهيدا الشي مدعاة فخر وبثبت معادلة لبنان : جيش ، شعب ، مقاومة #ترسيم_الحدود_البحرية"

ونشرت آية تغريدة نقلت فيها عن وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أخذ المبادرة بيده أرسل 4 مسيرات غير مسلحة ونجح في تغيير المفاوضات لصالح لبنان . #كاريش ترسيم_الحدود_البحرية"

ونختم الموضوع مع تغريدة "مايا" والتي كتبت فيها "لقد نجحت المقاومة في فرض قوتها مجدداً واثبتت ذلك عبر مسيُراتها التي حمت الثروة النفطية،وأن تدخل حزب الله في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانيةغير الوعي والتهديد الإعلامي لن يحقق شيئاً. والاهم؛ وفي لبنان موحدون حول الاتفاق وفي "إسرائيل" منقسمون.".