الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران ترفض المزاعم المغربية الكاذبة تجاه التدخل في اليمن

طهران ترفض المزاعم المغربية الكاذبة تجاه التدخل في اليمن
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم الكاذبة والمتكررة لوزير خارجية مملكة المغرب، الذي ادعى في تصريحات له تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية والعربية.

العالم إيران

وقال ناصر كنعاني في بيان: بدلاً من الإسقاطات وتوجيه الاتهامات العارية عن الصحة للجمهورية الإسلامية في إيران، يجدر بالمغرب أن تهتم وأن ترد على هواجس انعدام الأمن الذي يهدد دول وشعوب المنطقة بسبب تطبيعها للعلاقات مع نظام الفصل العنصري الصهيوني.

ونصح المتحدث الرسمي باسم جهاز السياسة الخارجية الإيرانية وزير خارجية المغرب بقضاء وقته في حل مشاكل ومعاناة الشعب اليمني المظلوم، ووضع الأسس لتحديد مصير الشعب الصحراوي وفق أصول وأنظمة الأمم المتحدة، بدلاً من الاعتماد على الكيان الصهيوني لفرض أهدافه في المنطقة.

روابط ذات صلة

طهران تنفي مزاعم بريطانية بضبط شحنة أسلحة ايرانية لليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المدعي العام في طهران: إطلاق سراح 400 من الموقوفين جراء أعمال الشغب الأخيرة

شاهد.. مدينة تاريخية عراقية تدرأ مخاطر التغير المناخي

طهران ترفض المزاعم المغربية الكاذبة تجاه التدخل في اليمن

شاهد بالفيديو... تركيا.. الصحافيون ينددون بمشروع قانون يعاقب "التضليل الإعلامي'"

شاهد.. أهم ركائز لبنان في ملف ترسيم حدوده البحرية

تزامنا مع الاعياد التلمودية.. شاهد.. الاحتلال يغلق كافة مناحي الحياة على المقدسيين