رئيس صربيا: مخزونات الغاز لدينا تكفي فقط لثلاثة أشهر

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جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع فوتشيتش مع رئيسي وزراء المجر والنمسا، فيكتور أوربان، وكارل نيهامر، في العاصمة المجرية بودابست.

وقال فوتشيتش إن صربيا لديها مستودعات ممتلئة بنحو 380 مليون متر مربع من الغاز في المجر، وكذلك 276 إلى 280 مليون متر مكعب من الغاز في قرية بناتسكي ديفور، الصربية.

وأضاف: "طلبت منهم عدم ملء المخزون في المجر لما يصل إلى 500 مليون (متر مكعب)، وذلك بسبب الأموال، لكي نوفر جزءا من المال، لأن ذلك الغاز غال جدا. هذا ليس بالغاز الذي نحصل عليه من روسيا بسعر 400 دولار لكل ألف متر مكعب".

وتابع: "سنتمكن من سحب 6 ملايين متر مكعب كحد أقصى في اليوم من المجر، و4 ملايين متر مكعب من باناتسكي دفور، أي 10 ملايين متر مكعب في اليوم. هذا لا يكفي لاستهلاك 100٪ في ثلاثة أشهر شتاء فقط ، لكنه بالتأكيد يغطي 70٪ من الاستهلاك".

وأوضح أن صربيا تمكنت من تأمين هذه الكمية من الغاز في حوالي شهرين فقط.

وأمس، أعلن رئيس الوزراء المجري أن بلاده ستساعد جارتها الجنوبية صربيا بإمدادات الغاز اذا استدعى الأمر.

يشار أنه في أواخر مايو / أيار أعلنت المجر أنها ستسمح لصربيا بتخزين الغاز الطبيعي في منشآت التخزين لديها لتخزينها لفصل الشتاء.