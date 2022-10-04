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مشاورات إيرانية مع محمد عبد السلام وممثل غوتيريش بشؤون اليمن

مشاورات إيرانية مع محمد عبد السلام وممثل غوتيريش بشؤون اليمن
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أجرى كبير مستشاري وزارة الخارجية الإيرانية، محادثة هاتفية مع المفاوض اليمني محمد عبد السلام، كما عقد جلسة تشاور بالفيديو مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن حيث أكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إعادة إرساء وقف إطلاق النار.

العالم - إيران

وفي سياق مشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الحل السلمي للأزمة اليمنية، أجرى علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، اليوم الثلاثاء، مباحثات عبر الفيديو كونفرانس مع المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ.

في هذه المحادثة، تناول الجانبان آخر التطورات على الساحة اليمنية وشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تمديد وقف إطلاق النار.

وكان خاجي قد أجرى أمس، محادثة مع الناطق الرسمي لأنصار الله رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام، حيث أكد الجانبان على الاستعداد لتمديد وقف إطلاق النار وضرورة حل القضايا الإنسانية.

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