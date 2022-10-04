شاهد..مــواجهات مع قوات الاحتلال قرب مخيم شمالي رام الله

العالم - فلسطين

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز "عطارة" شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويشهد مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله حال غضب وإضراب بعد استشهاد شابين برصاص الاحتلال.

كما اندلعت المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بعد قيام الشبان بإشعال الإطارات المطاطية في المكان ورشق قوات الاحتلال بالحجارة.

وقالت مصادر محلية: إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوباً، وشرعت بتفتيش عمارات سكنية ومنازل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت وسط المدينة، ما أسفر عن إصابات في صفوف المواطنين.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في محيط قرى: زبوبا، وتعنك، والطيبة، بالمحافظة.