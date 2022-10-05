شاهد.. لأي هدف وُجد النظام الامريكي والسعودي؟

خاص بالعالم

وقال تيسير في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ما اُرتكب من جرائم بحق الشعب الايراني ما هو الا واحدة من الجرائم التي تدلل على ان السعودية وعدد من الدول الخليجية لا تمثل اكثر من قفاز وسخ وقذر بيد الولايات المتحدة الامريكية.

واوضح تيسير، ان النظام السعودي وكيل قذر امريكي يحاول يمارس سياسات اجرامية منذ نشأته والمحتل للحجاز وللاراضي المقدسة، واعتبره نظاماً وظيفياً مجرماً، ولا يمكن ان يأتي الا مزيداً من الاجرام، مشيراً الى ان رصيده في مجال حقوق الانسان صفر كما يعلم العالم بأجمعه، ومازل يرتكب الكثير من الجرائم في الداخل السعودي وفي الخارج.

ورأى تيسير، ان الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي بالاضافة الى مقتل خاشقجي خلال فترته السابقة في حق ما يزيد على 80 معارضاً بمجرد انهم اشاروا بان هذا النظام الذي يحظى بمباركة كل الادارات الامريكية ظالم، ويجب ان تسلط عليه الاضواء وان يحاكم دولياً.