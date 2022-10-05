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واشنطن ترجح وقوف سلطات كييف وراء اغتيال دوغينا

واشنطن ترجح وقوف سلطات كييف وراء اغتيال دوغينا
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة المخابرات الأمريكية ترجح تورط ممثلين عن السلطات الأوكرانية في مقتل الصحفية الروسية داريا دوغينا.

العالم - الأميرکيتان

وفي الوقت نفسه، زعمت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة ليست متورطة في الجريمة ولم تقدم أي معلومات استخباراتية أو مساعدة أخرى، وكييف لم تتشاور مع واشنطن فيما يتعلق بمقتل دوغينا.

ولقيت داريا دوغينا حتفها في انفجار سيارة، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط. هي ابنة العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين. كانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

ودعمت دوغينا بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقد أدرجت بريطانيا داريا في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها "تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا".

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واشنطن ترجح وقوف سلطات كييف وراء اغتيال دوغينا

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