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بالفيديو: مستوطنون يواصلون استباحة المسجد الأقصى

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم- فلسطين

ويأتي هذا الاقتحام امتدادا للاقتحامات السابقة التي نفذها المستوطنون احتفالا بأعيادهم اليهودية، حيث اقتحم العشرات أمس الأقصى باللباس التوراتي خلال ما يسمى "عيد الغفران".
وأجرى المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية، في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين.
وعملت شرطة الاحتلال على تأمين الاقتحامات بإخلاء المسجد من المصلين باستثناء أعداد قليلة، مارست بحقهم عمليات القمع والاعتقال والابعاد.

وخلال شهر سبتمبر الماضي اقتحم نحو 4821 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، وكانت ذروة الاقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت رأس السنة العبرية.

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