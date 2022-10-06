سيناريوهات ما بعد الهدنة وصنعاء تهدد دول العدوان

خاص بالعالم

وقال متحدثُ القواتِ المسلحةِ العميد يحيى سريع مخاطباً المستثمرين: اِنّ القواتِ اليمنيةَ حريصةٌ عليهم لذلك يجب نقلُ استثماراتِهم من الدولِ المحفوفةِ بالمخاطر.

هذا وكانت القواتُ المسلحة اليمنية حذرت في وقتٍ سابق الشركاتِ النفطيةَ العاملةَ في الإماراتِ والسعودية، من مواصلةِ أعمالِها، معلنةً منحَ تلك الشركاتِ فرصةً لترتيبِ وضعِها والمغادرة.

وفي السياقِ نفسِه حذرت صنعاء الشركاتِ الاجنبيةَ من سرقةِ ثرواتِ اليمن الغازيةِ والنفطيةِ وقالت اِنها ابلغت هذه الشركاتِ وطالبتها بعدمِ التعاونِ مع دولِ العدوان والمرتزقةِ في سرقةِ ثرواتِ اليمن واذا لم تمتثل لذلك فسوف يتم معاقبتُها واستهدافُها.

فما هي السيناريوهاتُ القادمةُ بعدَ فشلِ التمديدِ للهدنة؟

وما هي المناطقُ التي سيتم استهدافُها في دولِ العدوان؟

وماذا عن الحراكِ القائمِ الان في اطارِ عودةِ الهدنة؟

وقال ضيف الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" المتحدث باسم الاحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان عارف العامري، مازالت قيادة صنعاء تجنح الى السلم بانتظار رفع الحصار عن الشعب اليمني، مشيراً الى انها تنتظر من تحالف العدوان رد فعل سياسي.

واوضح العامري: ان صنعاء رغم جنوحها نحو السلم فان تحذيرها يأتي بلسان الملايين من الشعب اليمني، مؤكداً ان الادارة الامريكية هي التي تدير العدوان على اليمن وتدير الحروب على الشعوب الاخرى.

واضاف العامري، ننتظر من جهود السلام ان تضمن حقوق الشعب اليمني.

من جانبه، اكد ذلك ايضاً الاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري، ان العدوان على اليمن تقوده امريكا وهي من تحركه.

وقال المحاقري: ان مجلس الامن اثبت مرة اخرى انه منصة لدول النفوذ، مشيراً الى ان المجتمع الدولي يصف مطالب الشعب اليمني بأنها مطالب تعجيزية.

واوضح المحاقري، ان القوات اليمنية كانت قبل الهدنة تنفذ سلسلة عمليات كسر الحصار ضد دول العدوان، وان القوات المسلحة اليمنية تقوم من خلال تحذيرها اليوم باعادة الامور الى نصابها.

ولفت المحاقري الى ان اليمن ينشد السلام تحت قاعدة الامن للجميع.

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