هيئة الطب العدلي في إيران تعلن اسباب وفاة "مهسا أميني"

العالم - إيران

وجاء ذلك خلال بيان اصدرته هيئة الطب العدلي في إيران اليوم الجمعة موضحة فيها اسباب وفاة الشابة "مهسا أميني".

وبحسب بیان الطب العدلي، فأن المرحومة مهسا أميني كانت قد أجرت عملية جراحية لورم دماغي من ورم قحفي بلعومي في سن الثامنة من عمرها، وعلى إثر عمليتها الجراحية السابقة كانت تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدد الواقعة تحت إمرته.

وأكد بيان هيئة الطب العدلي، أن المرحومة أميني كانت تستخدم أدوية الهيدروكورتيزون والليفوثيروكسين والديسموبريسين للعلاج إثر المرض الذي تعاني منه، وأن تلف في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي

كما اشار البيان، أن مهسا أميني توفيت بسبب فشل أعضاء متعددة (M.O.F.) نتيجة نقص الأكسجة الدماغي في الـ 16 من سبتمبر 2022.

وأكد البيان أن وفاة مهسا أميني لا علاقة لها بإصابة في الرأس وأو الجسد، وذلك بحسب السجلات الطبية والأشعة للدماغ والرئتين وتشريح الجثة والاختبارات الباثولوجية.

يتبع ..