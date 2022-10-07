المفوضية الأوروبية تقوم بإصلاح سوق الطاقة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

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وصرح دراغي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء غير الرسمي لقادة دول ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في براغ: بأن "المفوضية الأوروبية ستعد اقتراحا لقمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، والذي سيشمل ثلاث نقاط، خفض الأسعار، والحصول على أداة تضامن، والبدء في إصلاح سوق الكهرباء".

وأشار دراغي على أنه "يشارك مقترحات المفوضين الأوروبيين تييري بريتون وباولو جينتيلوني بشأن نهج أوروبي مشترك لمكافحة أزمة الطاقة".

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه "اقترح على دول الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية منسقة لضمان أمن خطوط أنابيب الغاز تحت الماء."

وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" 19 سبتمبر/أيلول الماضي، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.