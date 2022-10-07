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رئيس وزراء العراق يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس وزراء العراق يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقی مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بذكرى المولد النبوي.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة: إن "ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد بن عبدالله (صلي الله عليه وآله)، تدعونا لفهم تجربته الفريدة في بناء الانسان وصياغة منظومة اخلاقية – قيمية ودولة تسيد فيها مفهوم خدمة الرعية دون تمييز".

وأضاف: أن "رسول الله (صلي الله عليه وآله) عنوان الرحمة الانسانية والموعظة الحسنة ونموذج الهداية بالكلم الطيب، سيرته ومسيرته أسوة لنا في خدمة أهلنا وأوطاننا، وتغلب اللغة العاقلة والصادقة على لغة الاتهام والتضليل".

وتابع: "نستلهم منه بناء وطنا واحدا، وحماية عراقنا العظيم وشعبنا الكريم، وكل عام وانتم بالف خير".

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