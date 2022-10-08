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قائد الثورة الإسلامية یعزي بوفاة الشاعر الديني السيد رضا مؤید

قائد الثورة الإسلامية یعزي بوفاة الشاعر الديني السيد رضا مؤید
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

اصدر قائد الثورة الاسلامية سماحه اية الله السيد علي خامنئي رسالة عزاء لمناسبة رحيل الشاعر الديني السيد رضا مؤید.

العالم - ايران

وبعث قائد الثورة الاسلامية، رسالة عزاء لمناسبة وفاة الشاعر الديني السيد رضا مؤید وقدّم التعازي لأسرة الفقيد والجمعية الأدبية لمحافظة خراسان الرضوية لمناسبة رحیله.

وصرح إن الشعر السلس واللطيف لهذا الشاعر المخلص والمؤمن، الذي غالبا ما يكون في خدمة التربية الدينية والقيم الاخلاقیة، هو الإرث الثمين وسیبقی خالدا سائلا الباري تعالى أن يحشر هذا الشاعر مع الشهداء كونه لطالما أحیی ذکرهم بأشعاره.

یذکر أن السيد رضا مؤید الشاعر الديني من مشهد المقدسة الذي قد أنشد قصائد دينية رائعة توفي امس الجمعة.

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قائد الثورة الإسلامية یعزي بوفاة الشاعر الديني السيد رضا مؤید

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