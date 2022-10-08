شاهد: انفجار سيارة مفخخة على جسر في شبه جزيرة القرم

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأعلنت الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب: "اليوم في الساعة 06,07 (03,07 ت غ) انفجرت سيارة مفخخة (...) على قسم الطرقات من جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم".

وقالت اللجنة أن الانفجار أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر غير أن قوسه لم يتضرر. وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة "ريا نوفوستي"، إن بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لكشف الوقائع.

واتهم فلاديمير كونستانتينوف، رئيس مجلس القرم، البرلمان المحلي الذي نصبته روسيا، مخربين أوكرانيين بالوقوف خلف التفجير.

وهذا الجسر الذي بني بتكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية روسية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا، بحسب فرانس برس.

كانت وكالة الإعلام الروسية ذكرت في وقت سابق، السبت، أن النيران اشتعلت في صهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم خلال ساعة مبكرة من صباح السبت، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بحدوث انفجار.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول محلي إنه "وفقا للمعلومات الأولية فقد اندلعت النيران في صهريج للوقود على أحد قطاعات الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم، ولم تلحق بالجسر أي أضرار تؤثر على الملاحة".

وتم تعليق حركة المرور على الجسر. في المقابل، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارا وقع على الجسر حوالي الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش). ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.