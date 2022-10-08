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إنهاء الانقسام الفلسطيني..

الفصائل الفلسطينية تلتقي في الجزائر يوم الثلاثاء

الفصائل الفلسطينية تلتقي في الجزائر يوم الثلاثاء
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، السبت، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الجزائر، الثلاثاء، للتوافق على "رؤية الجزائر"؛ لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

العالم - فلسطین

وقال أبو عيطة في حديثه لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، أن جلسات الحوار ستعقد "يوم 11 و12 من هذا الشهر".

وأضاف أن ممثلي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا)، وعلى رأسها حركة فتح، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيعقدون اجتماعهم في الجزائر".

وذكر أبو عيطة أن الاجتماع "يأتي بعد شهور من الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة توافقية تتفق عليها كافة أطراف العمل الوطني الفلسطيني".

وأعرب السفير عن أمله في أن "يتم التوافق على رؤية الجزائر ونتمنى أن تشكّل (الرؤية) قاسما مشتركا للجميع، وأن تكون أرضية صلبة للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

ويأتي لقاء الفصائل قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر، و”"التي تريد الجزائر أن تكون قمة فلسطينية بامتياز وتكون القضية الفلسطينية حاضرة بامتياز"، وفق أبو عيطة.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، منذ صيف 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها "فتح".

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