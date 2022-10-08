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حماس يعلن استمرار المقاومة في جنين و عجز الاحتلال ميدانيا

حماس يعلن استمرار المقاومة في جنين و عجز الاحتلال ميدانيا
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، على أن حالة المقاومة في جنين "مستمرة ولن تتوقف" بالرغم من العدوان الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى معاناة الاحتلال في "وأد ومحاصرة المقاومة" في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات لفضائية الأقصى تعقيباً على اقتحام مخيم جنين، إن الاحتلال يشن حربا مفتوحة وشاملة على شعبنا في كل أماكن تواجده، مشددا على أن نضالات شعبنا في الضفة والداخل المحتل والقدس وغزة متواصلة حتى زوال الاحتلال.

ولفت قاسم إلى أن الاحتلال يحاول جاهداً إنهاء حالة المقاومة في المتجذرة في جنين لكنه غير قادر، مؤكدا أن الاحتلال لن يهزم الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة، التي تواصل الالتفاف حول المقاومة وخياراتها، وهي أحد أهم عوامل قوتها وأسباب انتصارها.

وأشار إلى أن الاحتلال "يعاني من عجز ميداني في وأد ومحاصرة المقاومة في الضفة؛ لذا يلجأ لحشد الآلات العسكرية والطائرات المروحية لاعتقال شخص واحد، وهذا أيضا دليل على بسالة المقاومين وشراستهم".

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