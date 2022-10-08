استهداف جسر افتتحه الرئيس الروسي قبل 4 أعوام

العالم - روسيا

بعد أربع سنوات من افتتاحه على يد الرئيس الروسي فلاديمي بوتين في عام 2018 يقع انفجار مهيب في جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم الذي يربطها بروسيا ما أدّى إلى احتراق سبعة صهاريج للوقود في قطار للشحن.

وقال مركز مركز مكافحة الارهاب الروسي إنّ الحريق وقع نتيجةَ عمل إرهابي ناجم عن تفجير سيارة مفخخة، وفيما أعلنت السلطات توقف حركة السيارات على الجسر، أكد مستشار رئيس القرم أنّ أقواس الملاحة لم تتضرّر وتمّ سحب القاطرة وعدد من العربات لقطارِ الشحن الذي اشتعلت النار بأحد صهاريجِ الوقود فيه.

وفيما أمر الرئيس بوتين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث واتهم رئيس مجلس ولاية القرم الجانب الأوكراني بالوقوف وراء التفجير تبنی مستشار الرئيس الاوكراني ميخائيل بودولياك على صفحته في تويتر التفجير قائلاً ان تفجير جسر القرم هو البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي. بدوره اعتبر عضو مجلس الدوما الروسي أوليغ موروزوف استهداف الجسر بمثابة إعلان حرب بلا قواعد واصفاً التفجير بالعمل الارهابي.

وأعرب السيناتور الکساندر راشکين عن ثقته بأن الغرب يلعب دورا رئيسيا في دعم هذا الحادث مؤكدا أن الانفجار تحد خطير للغاية ليس فقط من جانب أوكرانيا بل من الغرب أيضا.

وبين وعد ووعيد وتحديات واتهامات قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إخماد الحريق في صهاريج الوقود على الجسر وبدأ البحث عن آليات وطرق اخری للوصل.