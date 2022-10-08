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شاهد: بن سلمان يستغل عطش الغرب النفطي..وأميركا تستشيط غضبا

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أسعار النفط تحلق عاليا بعد قرار "اوبك بلاس" خفض الانتاج، فيما حمل الامريكيون السعودية المسؤولية في خفض إنتاج نفط أوبك بلاس، معتبرين ذلك وقوفا إلى جانب روسيا.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي...

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فيديوغرافيك شاهد: بن سلمان يستغل عطش الغرب النفطي..وأميركا تستشيط غضبا

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