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بالفيديو.. هبة يمنية كبرى بذكرى مولد الرسول الأكرم (ص)

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

اليمن (العالم) 2022.10.08 - شهدت معظم المحافظات اليمنية احتفالات حاشدة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وسلم.

العالم - اليمن

واحتفل مئات الاف الأشخاص في صنعاء ومدن يمنية أخرى منها الحديدة وصعدة وتعز بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

واستعادت مدينة تعز هويتها التاريخية والدينية خلال هذا الاحتفال، فيما احتفل أبناء الحديدة لأول مرة منذ خمس سنوات بهذه المناسبة.

وتطوع أكثر من خمسة الاف عنصر من اللجان الخدمية في ساحة جنوب محافظة الحديدة لتنظيم الاحتفال الجماهيري الضخم.

وأكد مراسل العالم أنه تم اتخاذ اجراءات أمنية كبيرة في الساحات التي خصصت لهذه المناسبة.

ويرى مراقبون أن الشعب اليمني استثمر هذه المناسبة لإرسال رسالة واضحة لدول العدوان بأنه لن يقبل التراجع والهوان والاستسلام.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. هبة يمنية كبرى بذكرى مولد الرسول الأكرم (ص)

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