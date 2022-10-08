بالفيديو.. هبة يمنية كبرى بذكرى مولد الرسول الأكرم (ص)

العالم - اليمن

واحتفل مئات الاف الأشخاص في صنعاء ومدن يمنية أخرى منها الحديدة وصعدة وتعز بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

واستعادت مدينة تعز هويتها التاريخية والدينية خلال هذا الاحتفال، فيما احتفل أبناء الحديدة لأول مرة منذ خمس سنوات بهذه المناسبة.

وتطوع أكثر من خمسة الاف عنصر من اللجان الخدمية في ساحة جنوب محافظة الحديدة لتنظيم الاحتفال الجماهيري الضخم.

وأكد مراسل العالم أنه تم اتخاذ اجراءات أمنية كبيرة في الساحات التي خصصت لهذه المناسبة.

ويرى مراقبون أن الشعب اليمني استثمر هذه المناسبة لإرسال رسالة واضحة لدول العدوان بأنه لن يقبل التراجع والهوان والاستسلام.

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