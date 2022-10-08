تفجير جسر القرم.. تحول جديد وخطير في المواجهة الروسية الأوكرانية + فيديو

العالم – روسيا

تحولات جديدة وخطيرة تشهدها ساحة المواجهة الروسية الأوكرانية، ربما ستفرزها تداعيات التفجير الذي استهدف جسر كيرتش الاستراتيجي الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم.

في التفاصيل وبينما كانت عربات لصهاريج الوقود تعبر جسر القرم صباح السبت، إنفجرت شاحنة وأوقعت دمارا في أحد جانبي الطريق الموازي للجسر، حيث قالت وكالات الأنباء الروسية، نقلا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار أدى إلى اشتعال النار في سبع ناقلات نفط كانت تنقل بالسكك الحديدية إلى شبه جزيرة القرم.

وأوضح سيرجي أكسيونوف حاكم كريميا: "تضرر الطريق عند جسر القرم، والطرق السريعة المؤدية من شبه جزيرة القرم إلى تامان.. ستعمل لجنة حكومية بمشاركتي على معرفة مدى الضرر ومناقشة خطط الترميم."

وأظهرت اللقطات التي نشرت لحظة انفجار شاحنة، ما أدى إلى تدمير جزء من الجسر ووقوعه في البحر، بينما لم يتضح على الفور من يقف وراء التفجير، إلا أن ميخايلو بودولاك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، ألمح ضمنيا إلى مسؤولية كييف، في تغير واضح في أساليب المواجهة الحالية.

وقالت سفيتلانا بيترنكو الناطقة باسم لجنة التحقيق الروسية: "فتحت دائرة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الحادث الذي وقع على جسر القرم."

وإثر حادثة التفجير أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بتشكيل لجنة حكومية للمباشرة بالتحقيق، بينما اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل نظام كييف على التفجير الذي وقع في جسر القرم، يؤكد الطبيعة الإرهابية لذلك النظام.

من جهته قال أوليغ موروزوف عضو مجلس الدوما الروسي، إن استهداف جسر القرم، ليس مجرد تحد، بل إعلان حرب بلا قواعد.

ويعد جسر القرم، أطول جسور أوروبا، رمزا كبيرا لروسيا، حيث تم بناؤه بأوامر من الرئيس بوتين، وافتتح قبل أربعة اعوام، ليكون رابطا رئيسيا لنقل المعدات العسكرية للجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، خاصة في الجنوب.

وعلى الرغم من القتال في أوكرانيا حافظت روسيا على أمان الجسر، لكن موسكو هددت كييف بالرد الانتقامي إذا ما تعرض الجسر لأي هجوم أوكراني.

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