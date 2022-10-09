اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي

العالم - هاشتاغ

شهدت مواقع التواصل، تعليقات عدة بعد انتشار تقرير الطب العدلي الايراني حول سبب وفاة المواطنة الايرانية مهسا اميني، حيث أظهر التقرير أن سبب الوفاة، هو توقف أعضاء متعددة بسبب نقص الأوكسجين في الدماغ على إثر مرض مزمن. التقرير اكد ان الوفاة كانت بسبب طبيعي كما تُظهر اشرطة الفيديو وأنها لم تتعرض لاي عنف في مركز الشرطة.

اما مواقع التواصل الاجتماعي في الامارات، فضجت بخبر إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاحها أول معبد هندوسي بمنطقة جبل علي في إمارة دبي وقد أثارت الخطوة الإماراتية غضبا على صعيد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تعبر عن دعم إماراتي لجماعات معادية للمسلمين في كل مكان، فيما لا يزال أصداء التصريحات الهندية المعادية للإسلام تخيم على الأجواء بعد تطاول متحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند "بهاراتيا جاناتا"، على نبي الإسلام محمد عليه وآله الصلاة والسلام.

وفي فلسطين المحتلة أثارت تصريحات لمحافظ نابلس شمالي الضفة الغربية حالة من الجدل والاستنكار على منصات التواصل، بعدما وجه انتقادات لأمهات مقاومين فلسطينيين قائلاً إنهن أمهات "شاذات" يرسلن أبناءهن للانتحار، ثم يظهرن باعتبارهن مناضلات.

في فرنسا، تعهّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "إقناع" الأوروبيين بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الشتاء المقبل، سيكون الأصعب في إمدادات الغاز، كما اشار ماكرون الى ان بلاده تشتري الغاز من اميركا والنروج بأربعة اضعاف السعر السابق بسبب ازمة الطاقة.