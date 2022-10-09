شاهد.. قراءة في العلاقات السعودية الأميركية

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الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السياسي ناجي صفا العلاقات بين الرياض وواشنطن بأنها مضطربة.

العالم - خاص بالعالم

قال صفا في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية إن العلاقة بين واشنطن والرياض مضطربة منذ وصول "جو بايدن" الى سدة الحكم في اميركا، وذلك على خلفية ملف حقوق الانسان في السعودية وقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

واوضح صفا، أن قرار خفض انتاج "اوبك بلاس" ليس القرار الاول الذي يعارض به محمد بن سلمان رغبة واشنطن، قبل هذا رفضت الرياض طلب واشنطن لزيادة انتاج النفط والغاز كنوع من العقوبة على روسيا بعد عمليتها العسكرية في اوكرانيا.

واشار صفا الى ان الطرفين الرئيسيين في اتخاذ قرار "اوبك بلاس" الرياض بخفض انتاج "اوبك بلاس" الى مليوني برميل هما الرياض وموسكو، ولهذا أعتبر بن سلمان منحازا الى روسيا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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