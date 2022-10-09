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حجة الإسلام شهرياري: المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الإسلامية سينطلق الأربعاء المقبل

حجة الإسلام شهرياري: المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الإسلامية سينطلق الأربعاء المقبل
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام "حميد شهرياري"، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ36 للوحدة الإسلامية يوم الأربعاء 12 أكتوبر في العاصمة طهران بحضور رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي.

العالم - ايران

وأوضح حجة الإسلام شهرياري في مؤتمر صحفي إن مؤتمر الوحدة الاسلامية سيقيم حضوريا تحت شعار "الوحدة الإسلامية واحلال السلام وتجنب الصراع في العالم الإسلامي" في الفترة ما بين 12إلى 14 اكتوبر الجاري في قاعة المؤتمرات بطهران وسیلقي فيه أكثر من 200 شخصية أجنبية من العالم الإسلامي و100 شخصية ايرانية كلمتهم.

وقال: سيبدأ حفل افتتاح المؤتمر صباح الأربعاء 12 اكتوبر، بحضور مفكرين وشخصيات من الدول الإسلامية وسيلقي رئیس الجمهوریة آیة الله ابراهیم رئيسي كلمة في حفل الافتتاح.

واضاف حجة الإسلام شهرياري، بالتزامن مع طهران سيقيم مؤتمر الوحدة الاسلامية في محافظات كلستان وسيستان وبلوجستان وخراسان وكردستان.

واشار الى انه قبل انطلاق المؤتمر الحضوري ستعقد ندوات عبر الإنترنت اعتبارًا من اليوم الأحد 9 أكتوبر، لافتا الى عقد اجتماعات متخصصة في وقت سابق وتلقت امانة المؤتمر 40 مقالة.

ولفت حجة الإسلام شهرياري الى ان قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، سيستقبل ضیوف المؤتمر، يوم الجمعة 17 ربيع الأول( 14 اكتوبر) بالتزامن مع المولد النبوي الشريف (ص) وولادة الإمام صادق (ع).

وسیختتم المؤتمر اعماله بإصدار بيان ختامي.

ويقيم المؤتمر كل عام في طهران بحضور شخصيات من العالم الاسلامي بالتزامن مع أسبوع الوحدة.

وخلال العامين الماضيين تسبب تفشي فيروس كورونا في عقد المؤتمر بشكل افتراضي عبر الإنترنت لكن سيشهد المؤتمر هذا العام حضور شخصيات سياسية وثقافية من العالم الإسلامي في طهران.

ويهدف المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية إلى خلق الوحدة والتضامن بين المسلمين وتقريب وجهات نظر العلماء المسلمين في المجالين العلمي والثقافي ودراسة السبل الكفيلة بتعزيز الوحدة الإسلامية وتقديم حلول مناسبة لمعالجة مشاكل المسلمين.

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