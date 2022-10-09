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إيران تتعاون مع غازبروم الروسية لتطوير 6 حقول نفطية وحقلين غازيين

إيران تتعاون مع غازبروم الروسية لتطوير 6 حقول نفطية وحقلين غازيين
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزارة النفط الإيرانية في الشؤون الدولية والتجارية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي يعمل على إعداد خطة شاملة لتنمية 6 حقول نفطية وحقليين غازيين في إيران، معربا عن امله بأن يتم التوقيع على صفقة هذه الحقول حتى نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023).

العالم - إيران

وأشار أحمد أسد زاده إلى زيارة وزير النفط والوفد المرافق له إلى موسكو للمشاركة في ملتقى خزر الاقتصادي، وقال: خلال هذه الزيارة أجرى وزير النفط مع ألكساندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس الجانب الروسي للجنة الاقتصادية المشتركة، مشاورات في مجال عقد اللجنة المشتركة من 30 تشرین الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في روسيا، وتقرر أن يقوم الطرفان بإعداد خارطة الطريق للتعاون الثنائي بأسرع ما يمكن.

وأضاف: إن الموضوع الثاني الذي تمت متابعته في هذا الملتقى، مرتبط بالإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم الشاملة مع غازبروم، حيث يعمل الجانب الروسي على إعداد الخطة الشاملة لتنمية 6 حقول نفطية وحقلين غازيين في إيران، ونأمل أن نشهد حتى نهاية العام الحالي التوقيع على صفقة هذه الحقول النفطية والغازية.

وأردف أسد زاده: إننا بصدد عقد ملتقى تخصصي للناشطين والشركات الخاصة الإيرانية والروسية المعنية بالقطاع النفطي في المستقبل القريب.

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