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وزارة الصحة الإيرانية تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا

وزارة الصحة الإيرانية تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل4 حالات وفاة جديدة بكورونا لغاية ظهر اليوم الاثنين ليرتفع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد الى 144 ألفا و490 شخصا.

العالم - ايران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الاثنين، الى تسجيل 724 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 123 شخصا بين المصابين يرقدون في المستشفى.

وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و552 الفا و404 شخصا.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و98 الفا و692 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 500 ألفا و 908 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 265 ألفا و 363 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 864 ألفا و 963 جرعة.

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