وزارة الصحة الإيرانية تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الاثنين، الى تسجيل 724 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 123 شخصا بين المصابين يرقدون في المستشفى.

وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و552 الفا و404 شخصا.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و98 الفا و692 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 500 ألفا و 908 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 265 ألفا و 363 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 864 ألفا و 963 جرعة.