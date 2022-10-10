شاهد.. ردود الفعل الغربية ازاء اليوم الدامي في كييف

العالم - خاص بالعالم

هنا كييف، المشهد ابلغ من ان نصفه، سلسلة انفجارات كبيرة تهز العاصمة وعدد من المدن الاوكرانية، الصواريخ المجنة تحلق في كل مكان والبعض منها يتسبب بدل الانفجار بإثنين، وحتى جسر كليتشكو في كييف لم يسلم من القصف، ومحطات المترو في كييف تحولت الى ملاجئ للمدنيين.

عشرات الصوارخ البالستية والمجنحة انطلقت نحو اهدافها وضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريبا، والسيارات تكدست في شكل طوابير طويلة على محطات الوقود، والمتاجر خلت من البضائع في كييف وخاركوف، ووسائل اعلامية تحدثت عن طلب سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالإخلاء العاجل من كييف.

الدفاع الروسية قالت انها حققنا كل أهدافها في الضربة المكثفة التي طالت مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا.

وبعد انتهاء الضربات الصاروخية حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من رد قاس ان تكرر استهداف اراضي بلاده.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "ردنا سيكون قاسيا حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية"



بدورها تحدثت السلطات الاوكرانية تعن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية الى العشرات، وأضافت أن روسيا أطلقت اربعة وثمانين صاروخا واربعة وعشرين طائرة مسيرة، تمكنت من اسقاط العديد منها وفيما

و اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ان الضربات الروسية تدل على يائسها بسبب الهزائم في ساحة المعركة قال الرئيس الاوكراني ان روسيا تريد محو بلاده عن وجه الارض.

وقال الرئيس الاوكراني زيلنسكي: "روسيا تسعى لمسح وجود أوكرنيا عن وجه الأرض، صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط، للأسف هناك قتلى وجرحى".



على الجانب الغربي كثرت ردود الفعل والانتقادات للضربة الروسية الواسعة ومن أحدثها تغريدة كتبها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، تعهد فيها بمواصلة دعم كييف 'طالما كان ذلك ضروريا'.

ودان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ما اعتبره هجمات روسيا 'العشوائية' ضد المدنيين ورأى انها 'ترقى إلى جريمة حرب'، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا تصعيد آخر غير مقبول للحرب.