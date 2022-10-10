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باختصار.. اليمن والهدنة الضبابية

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قبل ستة اشهر ابرم اتفاق هدنة باليمن تم تمديده مرتين بواقع شهرين بكل مرة.

العالم-باختصار

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باختصار.. اليمن والهدنة الضبابية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-10-2022