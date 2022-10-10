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الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي في أوتاوا

الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي في أوتاوا
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

صرح السفير الروسي لدى أوتاوا أوليغ ستيبانوف لوكالة "نوفوستي" بأن وزارة الخارجية الكندية استدعته، دون أن توضح أسباب هذا الاستدعاء.

العالم-الامريكيتان

وترجح مصادر مطلعة أن يكون استدعاء الخارجية الكندية السفير الروسي، للاحتجاج على الضربة الصاروخية التي وجهها الجيش الروسي لأوكرانيا.

ووجهت القوات الجوية الفضائية الروسية صباح اليوم ضربة صاروخية مكثفة لمواقع البنى التحتية للطاقة والاتصالات ومقار القيادات الأمنية والعسكرية في خمس مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف.

وجاءت الضربة الروسية ردّا على العمل الإرهابي الذي نظمته ونفذته استخبارات نظام كييف مؤخرا واستهدف جسر القرم الحيوي في روسيا.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة أعقبت الضربة، أن الرد الروسي المقبل سيكون "أشد وقعا" إن أقدم نظام كييف على أي عمل إرهابي يطال روسيا.

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