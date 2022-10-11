تعليقات نشطاء التواصل على أهم القضايا الإقليمية والدولية

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وآخر حلقات التآمر شهدناه خلال الايام الاخيرة حيث قادت وسائل اعلام غربية واخرى سعودية او ممولة سعوديا حملة التحريض هذه .. لكن ما هي الآليات التي تسخدمها هذه القنوات للوصول الى مبتغاها .

وبثت وسائل اعلام ايرانية مقاطع مصورة من الاحداث التي شهدتها مدينة زاهدان يوم الجمعة الـ30 من سبتمبر الماضي حيث هاجم عدد من المسلحين مركزا للشرطة وسط المدينة، وتَظهر في هذا الفيلم بوضوح الاسلحة النارية التي استخدمها المسلحون في الهجوم .

أما في الشأن الفلسطيني، عملية بطولية نفذها فدائي فلسطيني ومن نقطة الصفر، أشهر سلاحه واطلق رصاصاته مرديا بها مجندة صهيونية واصاب جنديين آخرين احدهما بحال الخطر عند حاجز شعفاط في القدس المحتلة وسط رعب وفزع جنود الاحتلال الصهاينة الذين هرعوا خوفا على حياتهم امام بسالة وشجاعة منفذ واحد هو من اختار التوقيت والمكان.

وبحضور مهيب وكبير غصت الساحات والشوارع في صنعاء وعدد آخر من المدن بملايين اليمنيين احتفالا بمولد خاتم الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكما كل عام في الـ12 من ربيع الاول يستلهم الشعب اليمني من هذه المناسبة ثباتهم ووحدتهم.

ونِك كلايتون معلم بريطاني عمل كمدير لمدرسة دولية بريطانية في شمال العراق، تتم محاكمته في الوقت الراهن في ليفربول بتهمة اجراءه محادثات بذيئة وغير اخلاقية عبر فيسبوك مع مئة وواحد وثلاثين طفلا دون سن العاشرة، دنائة اخلاق لا يمكن وصفها بأي شكل من الاشكال .

ولا تعرف شعوب العالم اليوم ما إذا كان عليها أن تقلق فقط، أو أن تُفْرِط بالقلق إلى درجة الإحساس بالهلع، بسبب الضجيج الدولي المتزايد حول الخطر النووي. العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان، يدفعان إلى مثل هذه الحيرة. ويجعلان الخوف أكثر من مبرّر لأنهما يترافقان مع إشارات نووية لا يمكن التقليل من شأنها.