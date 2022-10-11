شاهد.. مواقع التواصل تشيد بعملية شعفاط في القدس المحتلة

العالم - خاص بالعالم

عملية بطولية نفذها فدائي فلسطيني ومن نقطة الصفر، أشهر سلاحه واطلق رصاصاته مرديا بها مجندة صهيونية واصاب جنديين آخرين احدهما بحال الخطر عند حاجز شعفاط في القدس المحتلة وسط رعب وفزع جنود الاحتلال الصهاينة الذين هرعوا خوفا على حياتهم امام بسالة وشجاعة منفذ واحد هو من اختار التوقيت والمكان.

وكتب الغزاوي حول هذا الموضوع مغردة: "دون أن يهتز له جفن! اطلق النار على ثلاثة منهم، وخانه المسدس، فأنسحب تحت زخات الرصاص "سليماً معافى" فيديو لا يُمل من مشاهدته".

وغرد عصام نجداوي حول هذا الموضوع كاتبا: "فروا مذعورين كالجرذان عملية شعفاط يوم أمس ليلا ، عملية شجاعة ترجل فيها المقاتل بكل ثقة واطلق الرصاص من المسافة صفر واختفى" .

وعلق القعمي محمد علي حول هذا الموضوع: "عملية شعفاط بالقدس المحتلة تكشف ضعف العدو الإسرائيلي وأن بإمكان الشعب الفلسطيني وبالمسدس أن يصنع المستحيل بل ويسلب قطعان الصهاينة أسلحتهم ويقاتلهم بها".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...