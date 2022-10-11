قرقاش: زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا ضمن خياراتنا السيادية المستقلة

العالم- الإمارات

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة".

وأضاف: "ورغم ذلك فإن ما تشهده أزمة أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلا عاجلا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الاثنين، أن زيارة محمد بن زايد آل نهيان المقررة إلى روسيا، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.