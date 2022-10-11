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بو صعب يسلم عون صيغة ملف الترسيم التي إسلمها من 'هوكشتاين'

بو صعب يسلم عون صيغة ملف الترسيم التي إسلمها من 'هوكشتاين'
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

سلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصيغة التي تسلمها من هوكشتاين في ملف الترسيم.

العالم _ لبنان

وأكد بو صعب في تصريح له من قصر بعبدا، أنه توصلنا الى حل يرضي الفريقين في موضوع ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل مطالبه.

ولفت بوصعب الى أن: الرئيس عون بدأ عهده باصدار مراسيم النفط ونتمنى ان يختم عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مشيرا الى ان الرئيس عون سيجري بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق.

وشدد بوصعب على ان العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا أو معاهدة مع "إسرائيل"، فنحن لا نعترف بـ"إسرائيل"، مشيرا الى ان القرار النهائي بقبول العرض يعود لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.

وأكد بو صعب أن لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا والاسرائيلي يمكن ان يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان وسبق للبنان ان وقع اتفاقا مع توتال في ال 2017.

فيما يتعلق بترسيم الحدود وصل رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط لفرع الاستكشاف والإنتاج في شركة TOTAL laurent Vivier، الى مطار بيروت الدولي صباح اليوم.

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بو صعب يسلم عون صيغة ملف الترسيم التي إسلمها من 'هوكشتاين'

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