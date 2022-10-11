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اعتقال جاسوس يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية في كرمان

اعتقال جاسوس يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية في كرمان
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس قضاة محافظة كرمان عن اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

العالم - إيران

وقال رئيس قضاة محافظة كرمان، إبراهيم حميدي، إنه "تم اعتقال شخص في المحافظة بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية".

وأضاف حميدي، إن "المتهم كان ينوي القيام بإجراءات معادية للأمن وتنفيذ عمليات تخريب في المحافظة، ولكن مع يقظة منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية ، تم إحباط هذه المؤامرة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الموقوف كان نشطا في البلاد تحت ستار العمل الحر والأعمال.

وقال: إن المتهم قام بعدة رحلات إلى دول مختلفة بهدف نقل المعلومات وكذلك التدريب على الإجراءات المناهضة للأمن والتخريب من خلال التواصل مع ضباط المخابرات، وكانت آخر رحلة له لإحدى دول الجوار بالمنطقة".

وأعلنت استخبارات الشرطة الإيرانية، في آب/أغسطس الفائت، "القبض على أعضاء شبكة تجسس تعمل لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عملية"

وقبلها بشهر، أعلنت النيابة العامة في محافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي إيران، أنّ "الجهات الأمنية المختصة اعتقلت خلية تجسس تعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي بعد مراقبتها، 8 أشهر، تبيّن فيها أن الخلية تخطط لاغتيال علماء نوويين إيرانيين".

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