شاهد.. انجاز جديد يضاف إلى سجل المقاومة في لبنان

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في انجاز وصف بالتاريخي لما حققه لبنان من حقوق ثابتة في ثروته النفطية بفضل التماسك الوطني واسناد المقاومة للدولة.

الصيغة النهائية تسلمها لبنان وهي تثبت ملاحظاته حول خط الطفافات ورفض ان يكون التعويض المزعوم اسراليليا من حصة لبنان في حقل قانا ليكون للبنان ما اراد تزامن ذلك مع اصدار القصر الجمهوري بيانا رسميا اعلن فيه ان الصيغة النهائية مرضية للبنان وتلبي مطالبه بالحفاظ على حقوقه في ثروته الطبيعية، سبقه جولة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على الرؤساء الثلاثة وتسليمهم ورقة هوكشتاين، مؤكدا ان ان ماتم انجازه حقق للببنان كامل حقوقه.

الاوساط المتابعة رات في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية، نصرا اضافيا بفضل معادلة المقاومة التي لعبت الدور الاساس في تسريع التفاوض والحصول على الحقوق السيادية.

تبقى الاشارة ان النقاط التي بقيت قيد النزاع مع الاحتلال سترحل الى مفاوضات الناقورة غير المباشرة هذا في وقت اجتمع فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال بوفد شركة توتال الفر نسية التي اعلنت جهوزيتها للبدء بالحفر والتنقيب حال التوقيع النهائي والذي سيكون منفصلا برعاية الامم المتحدة.

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