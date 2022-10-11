الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. انجاز جديد يضاف إلى سجل المقاومة في لبنان

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

بعد مد وجزر في المسودات المتبادلة بين لبنان وكيان الاحتلال عبر الوسيط الامريكي، حط ملف ترسيم الحدود البحرية رحاله على سكة التوقيع.

العالم - مراسلون

في انجاز وصف بالتاريخي لما حققه لبنان من حقوق ثابتة في ثروته النفطية بفضل التماسك الوطني واسناد المقاومة للدولة.

الصيغة النهائية تسلمها لبنان وهي تثبت ملاحظاته حول خط الطفافات ورفض ان يكون التعويض المزعوم اسراليليا من حصة لبنان في حقل قانا ليكون للبنان ما اراد تزامن ذلك مع اصدار القصر الجمهوري بيانا رسميا اعلن فيه ان الصيغة النهائية مرضية للبنان وتلبي مطالبه بالحفاظ على حقوقه في ثروته الطبيعية، سبقه جولة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على الرؤساء الثلاثة وتسليمهم ورقة هوكشتاين، مؤكدا ان ان ماتم انجازه حقق للببنان كامل حقوقه.

الاوساط المتابعة رات في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية، نصرا اضافيا بفضل معادلة المقاومة التي لعبت الدور الاساس في تسريع التفاوض والحصول على الحقوق السيادية.

تبقى الاشارة ان النقاط التي بقيت قيد النزاع مع الاحتلال سترحل الى مفاوضات الناقورة غير المباشرة هذا في وقت اجتمع فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال بوفد شركة توتال الفر نسية التي اعلنت جهوزيتها للبدء بالحفر والتنقيب حال التوقيع النهائي والذي سيكون منفصلا برعاية الامم المتحدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ميقاتي: أشكر الفريق اللبناني الذي ساهم بدراسة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية

حركة أمل: تجربة المقاومة في لبنان وفلسطين لازالت تشكل بارقة رجاء على أن النصر آتٍ

كيف يقدر لبنان أقدام الاحتلال على ضخ الغاز من الساحل إلى منصة كاريش؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. غزة المحاصرة تناصر القدس المكلومة

شاهد.. تبجح المستوطنين في المسجد الأقصى

شاهد.. انجاز جديد يضاف إلى سجل المقاومة في لبنان

السيد نصر الله: الامام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع وأقام جسرًا اسمه أسبوع الوحدة الاسلامية

مقتدائي: هناك وثائق تدل على تورط اوروبيين في اعمال الشغب بايران

القاهرة تحذر المصريين في أوكرانيا