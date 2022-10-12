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إعلاميون بحرينيون في سياحة الى الاحتلال على حساب شهداء فلسطين

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تناولت أحدث حلقة من برنامج "أبناء الديرة" موضوعات متعددة تراوحت اهتماماتها بين التطبيع مع العدو الصهيوني، والشأن الانتخابي.

العالم - أبناء الديرة

وتطرق البرنامج إلى فساد العائلة الحاكمة من خلال صرف ثروات البلاد على هواياتها واهتماماتها وكذلك التقشف، في قطاع التعليم على حساب الطلبة وفي قضية الأسبوع تتناول البرنامج وجود أكثر من ألف عاطل عن العمل في صفوف خريجي الحقوق.

كما سلط البرنامج الضوء على قيام وفد الإعلامي بحريني بزيارة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي برحلة سياحية للكيان والتعتيم على نشر صور وأسماء هذا الوفد.

وحول هذا الموضوع غردت ريم الخليفة قائلة: "إعلاميون بحرينيون في سياحة إلى المحتل على حساب شهداء فلسطين تخافون من نشر الأسماء والصور في هذا الخبر، لكن لا تخجلون من أنفسكم لأن ضميركم مات منذ عام 2011 وحتى اليوم زمن رديء".

وقال ضيف البرنامج الإعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون، إن الوفد الإعلامي تعمد عدم نشر صوره لأنه يخشى من ردة فعل الشعب البحريني إزاء هذه الزيارة.

وأوضح المدهون أن العائلة الحاكمة في البحرين تبعث بالوفد إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسر والعلن لأنها تعتمد على الكيان الصهيوني في بقائها على سدة الحكم، مؤكدا ان كيان الاحتلال سيزول ومن طبع معه ايضا.

وأكد الاعلامي البحريني، أن البحارنه يرفضون ويدينون كافة اشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشددا على ان الشعب البحريني سيبقى يوازر الشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس الشريف وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

المزيد من التافصيل في الفيديو المرفق...

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