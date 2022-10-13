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لبنان؛ مواقع التواصل ترحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أخيراً أعلن عن التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. إتفاق أجمع الخبراء داخل كيان الإحتلال الإسرائيلي على أنه جاء تحت تهديد وقوة المقاومة في لبنان.

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اما في اسکتلندا حيث يعتبر الموقف سلاح. ومهما كان هذا الموقف بسيطا أو عابرا أو سريعا، إلا أنه يعكس إيماناً بالحق والقضية الأساسية. عبد الغني الغرباوي، حلاق مصري يعمل في اسكتلندا رفض مصافحة إسرائيلي وشغّل له أنشودة عنوانها أنا دمي فلسطيني.

في البحرين لم يتوقف مسلسل القمع طوال سنوات، ويبدو أن السلطات البحرينية مصممة على استكمال هذا المسلسل، حيث حذرت منظمات حقوقية دولية من إقدام نظام آل خليفة على إعدام ثمانية معتقلين، مؤكدة أن السلطات إنتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب.

من لم يسمع عن مشروع نيوم؟ المشروع الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على البحر الأحمر. لكن ما وراء الفكرة الأسطورية للمشروع معاناة يعيشها أبناء قبيلة الحويطات الذين يجبرون على ترك منازلهم حيث سيقام المشروع، وإلا الإعتقال أو الإعدام.

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