إعلام الأسرى: تمديد اعتقال الأسير خليل عواودة دون تحديد موعد

العالم- فلسطين

وأفادت وزارة الأسرى بغزة، أن "محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الأسير عواودة حتى انتهاء الإجراءات القانونية في قضية تهريب الهاتف".

يذكر أنه علق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة إضرابه عن الطعام بعد 172 يوما، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 2 أكتوبر.

وأعلنت مؤسسة "مهجة القدس" "انتصار المجاهد خليل عواودة في معركة الأمعاء الخاوية، وانتزاع حريته، بعد خوضه إضراباً بطولياً، يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي".

ودعت المؤسسة إلى ضرورة فضح ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني أمام العالم جراء ما يتعرض له من اعتقالات تعسفية تحت ما يسمى الاعتقال الإداري بدون توجيه أي إتهام، موجهة النداء لجميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف أمام الاحتلال والضغط عليه لوقف هذا الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.