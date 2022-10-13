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موسكو دمشق تبحثان التعاون المشترك في مجال الطاقة

موسكو دمشق تبحثان التعاون المشترك في مجال الطاقة
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع بين وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمه ووزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف في موسكو.

العالم - سوريا

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مواضيع التعاون المشترك في مجال الطاقة والتي تتلخص بمشروع ضواغط جنوب المنطقة الوسطى ومشروعي توينان والبلعاس مع شركة "اس تي ج انجينيرنغ ومشروع استكمال محطة تشرين الحرارية مع شركة تكنوبروم اكسبورت ، كذلك مشاريع الفوسفات مع شركة اس ت ج لوجستك ومشاريع شركات الاستكشاف البري والبحري كذلك تمت مناقشة تفعيل مشروع استثمار الصخر الزيتي في سورية.

واتفق الطرفان على تحديث خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة وتدريب المهندسين السوريين في روسيا على أن يتم اعتماد الخارطة الجديدة للتعاون خلال الاجتماع القادم للجنة السورية الروسية المشتركة والمخطط عقدها في سورية خلال الفترة القادمة.

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