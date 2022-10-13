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مراسل العالم:

هذه نتائج الجولة الاولى من عملية اقتراع لانتخاب الرئيس العراقي

هذه نتائج الجولة الاولى من عملية اقتراع لانتخاب الرئيس العراقي
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكتب قناة العالم الاخبارية في بغداد إن نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق تظهر عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على ثلثي أصوات النواب، لذلك انتخاب رئيس الجمهورية ذهب الى الجولة الثانية.

العالم - العراق

واضاف مدير مكتب قناة العالم أن المرشح عبد اللطيف رشيد يحصل على 157 صوتا وبرهم صالح يحصل على 99 في انتخاب رئيس الجمهورية في العراق.

اوضح مراسلنا أن رئاسة البرلمان العراقي تدعو النواب للعودة لقاعة مجلس النواب لاجراء الجولة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وبدأت اليوم الخميس، جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية في العاصمة العراقية بغداد.

وتهدف هذه الجلسة لتفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام.

ويسود الانقسام علی أجواء البرلمان العراقي قبل ساعة من انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

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