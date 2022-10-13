شاهد.. فرنسا أمام أزمة اجتماعية خانقة فما السبب؟

العالم - مراسلون

محطات وقود مغلقة، طوابير طويلة لساعات، فرنسا بلا وقود منذ أيام، وأسعار ارتفعت اضعافا، وشلل شبه تام في حركة الطرقات، هذا ما خلفه اضراب نقابات عمال تكرير النفط.

ازمة الوقود في فرنسا اضرت بمستعملي الطرقات عامة وسائقي سيارات الاجرة وعمال التوصيل خاصة وتكبدوا خسائر فادحة بعد توقف أعمالهم بالكامل.

نقابات عمال تكرير النفط نفذت اضرابات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالترفيع في الأجور، لكن الحكومة لم تستجب لمطالبها ويبدو ان المفوضات لن تحل المشكل في القريب العاجل

بحسب المؤشرات الاقتصادية، يبدو ان فرنسا مقبلة على ازمة اجتماعية خانقة وما اضراب عمال تكرير النفط الا شارة انطلاق لاحتجاجات اخرى.

ملف الطاقة بات معظلة حقيقة، تؤرق الحكومة الفرنسية لايجاد حلول مع نقابة قطاع المحروقات داخليا، أما خارجيا فعليها ايجاد بديل للغاز الروسي أو سيكون شتاء فرنسا بارد وطويلا.

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