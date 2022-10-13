مجلس النواب العراقى ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية

العالم - العراق

وصوت في الجولة الثانية 269 عضوا في البرلمان العراقى لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، وقاطعت كتلة الجيل الجديد البرلمانية العراقية، الجولة الثانية من تصويت النواب العراقى على مرشحي رئاسة الجمهورية.

وقرر مجلس النواب العراقي إجراء جولة ثانية من تصويت النواب الحاضرين في جلسة اليوم على مرشحي رئيس الجمهورية.

وحصل رشيد على الأغلبية 162 صوتاً، بينما حصل منافسه برهم صالح على 99 صوتاً، وسجلت 8 اوراق باطلة.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أكدت أن مجلس النواب العراقى قد انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية، وأن النتائج الجولة الأولى للانتخاب، جاءت على النحو الآتي:- المرشح عبد اللطيف رشيد (157 صوتاً)، المرشح برهم صالح (99 صوتا).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائباً، شاركوا جميعا في عملية الاقتراع.