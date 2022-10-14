اجتماع قطري-تركي لبحث القضايا الاستراتيجية بين البلدين

العالم-قطر

وحسبما نقل موقع روسیا الیوم, وصل تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا، يترأس مع أردوغان اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

فإن الدورة ستتناول سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

تأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، في ديسمبر 2014.

وتُعقد اجتماعات اللجنة كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية.